Медведев высмеял Трампа: экс-президент РФ иронично прокомментировал развертывание субмарины США
Конфликт между высшими эшелонами власти США и России получил новое продолжение.
Экс-президент РФ и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа о развертывании атомной подводной лодки у российских берегов.
Об этом он написал в социальной сети X.
Медведев отреагировал на слова Трампа, который во время встречи с военным руководством подтвердил, что США отправили атомную подлодку в ответ на "некоторую угрозу со стороны России", подчеркнув, что она "очень хорошо спрятана" и "ее невозможно обнаружить".
Дмитрий Медведев в своем сообщении написал:
"Новый эпизод триллера "Атомные подлодки для постов на Икс". Трамп снова вспомнил подлодки, которые он якобы "отправил к российским берегам", настаивая, что они "очень хорошо спрятаны". Как говорится, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет".
Эта словесная перепалка происходит на фоне уже существующего напряжения между двумя политиками.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал "тупым" скандального российского экс-президента. Сам Медведев неоднократно привлекал внимание международного сообщества ядерными угрозами в адрес Соединенных Штатов, в частности, в конце июля.