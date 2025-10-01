Медведев высмеял Трампа: экс-президент РФ иронично прокомментировал развертывание субмарины США

Дмитрий Медведев

Экс-президент РФ и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа о развертывании атомной подводной лодки у российских берегов.

Об этом он написал в социальной сети X.

Медведев отреагировал на слова Трампа, который во время встречи с военным руководством подтвердил, что США отправили атомную подлодку в ответ на "некоторую угрозу со стороны России", подчеркнув, что она "очень хорошо спрятана" и "ее невозможно обнаружить".

Дмитрий Медведев в своем сообщении написал:

"Новый эпизод триллера "Атомные подлодки для постов на Икс". Трамп снова вспомнил подлодки, которые он якобы "отправил к российским берегам", настаивая, что они "очень хорошо спрятаны". Как говорится, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет".

Эта словесная перепалка происходит на фоне уже существующего напряжения между двумя политиками.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал "тупым" скандального российского экс-президента. Сам Медведев неоднократно привлекал внимание международного сообщества ядерными угрозами в адрес Соединенных Штатов, в частности, в конце июля.