Медведев заговорил об "окончании войны через несколько дней" и выдвинул циничное требование

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал очередное маразматическое заявление. Он похвалил российскую оккупационную армию и заявил, что "СВО (войну России против Украины – ред.) можно было бы закончить через несколько дней".

Об этом пишут российские пропагандисты.

Представитель кремлевского режима обвинил США и "их вассалов" и в том, что они мол помогают Украине с оружием. А если бы этого не было, то Россия уже могла бы закончить так называемую "СВО". Также он заявил, что если бы Запад сейчас покинул Украину на произвол судьбы, то война могла бы закончиться за "несколько дней".

"Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то "специальная военная операция" завершилась бы буквально через несколько месяцев", — заявил Медведев.

"Запасной президент" России также в очередной раз пригрозил нашему государству применением ядерного оружия. Мол, либо война окончится мирным договором, либо ядерным ударом.

Он также похвалил оккупационную армию РФ, однако признал, что у захватчиков существуют и проблемы.

Напомним, Медведев испугался ударов по России и в истерике заявил о создании "санитарной зоны" во Львове

Также Медведев предрек Зеленскому смерть Гитлера и оконфузился на весь Интернет.

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