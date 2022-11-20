Медведев заявил, что "Киев – это российский город" и пригрозил новым наступлением на столицу

Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал новое маразматическое заявление по альтернативной истории: он заявил, что украинская столица — это "российский город" и пригрозил новым наступлением на Киев.

Об этом Медведев написал на своем телеграмм-канале.

Медведев, как и его шеф диктатор Путин, увлекся альтернативной историей и заявил, что Киев — это якобы "руоссийский город". Оккупацию нашей столицы Российской империей и СССР Медведев считает доказательством "русскости" Киева. Заявления "запасной президент" России сделал в ответ на информацию Украины о деоккупации Крыма.

"Киев – просто российский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать", — заявил Медведев.

Война России против Украины

24 февраля русская оккупационная армия начала полномасштабное наступление на наше государство. Россияне двинулись с юга, севера и востока. Оккупанты планировали захватить нашу столицу и установить там свою марионеточную власть. Однако украинские защитники нивелировали планы захватчиков.

После поражения под Киевом российские оккупанты продолжают обстреливать столицу ракетами и иранскими дронами. Российские власти постоянно повторяют свою альтернативную историю о "братских народах" и оправдывают геноцид украинцев фейками о вымышленных "нацистах", "биолабораториях".

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