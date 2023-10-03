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Медведеву поручили контролировать принудительную мобилизацию на ВОТ: сколько человек отправят на войну

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Медведеву поручили контролировать принудительную мобилизацию на ВОТ: сколько человек отправят на войну

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев будет контролировать мобилизацию на оккупированных территориях / Фото: Getty Images

Больше всего планируют "мобилизовать" в Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму.

К концу 2023 года россияне планируют мобилизовать 130 тысяч человек. Принудительную мобилизацию оккупанты проведут не только в России, но и на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ).

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне планируют осуществить принудительную мобилизацию с 1 октября по 31 декабря 2023 года и набрать 130 тысяч человек.

В частности, незаконные мобилизационные мероприятия проведут и на временно оккупированных территориях Украины.

В Центре сообщили, что мобилизацию на оккупированных территориях будет лично контролировать заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который в сентябре приезжал на ВОТ Донетчины.

Напомним, зафиксировано обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать на Донбассе женскую мобилизацию.

Тем временем приспешник Путина Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил окончательно уничтожить "нацистский режим" в Киеве.

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Дата публикации
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361
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