Меджлис крымскотатарского народа обратился к НАТО: закройте небо над Украиной

Меджлис крымскотатарского народа обратился к НАТО: закройте небо над Украиной

Меджлис призывает срочно обеспечить безопасность украинского неба и защитить гражданское население Украины.

Меджлис крымскотатарского народа обратился к государствам-членам НАТО и всем союзникам нашего государства с призывом закрыть небо над Украиной.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 6 марта главой Меджлиса Рефатом Чубаровым в Facebook.

ТСН.ua публикует текст заявления без изменений.

"24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное военное вторжение на материковую часть территории Украины. За 10 дней полномасштабной войны российские войска выпустили сотни ракет по территории многих областей Украины, в том числе крылатые баллистические ракеты и фугасные авиабомбы, которые запрещены Конвенцией о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться не имеющими чрезмерного вреда.

В результате крупных по территории охвата и массовых авиационных и ракетных обстрелов украинским городам Харьков, Киев, Ирпень, Житомир, Чернигов, Буча, Херсон, Николаев, Одесса, Сумы и другим населенным пунктам, имеющим важные памятки культурного наследия, нанесены значительные разрушения. Убиты мирные жители, в том числе дети.

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС. Проблематичным остается осуществление эффективного контроля со стороны правительства Украины над Запорожской АЭС, подвергшейся штурму российскими войсками.

Российские вооруженные силы целенаправленно обстреливают мирные жилые массивы, больницы и роддома, детские сады, школы и университеты, церкви. Ракетному обстрелу подвергся и мемориал жертвам Холокоста в Киеве — Бабий Яр. Подобные действия запрещены ст. 25 – 27 Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.

Вооруженные силы Украины, подразделения территориальной обороны, волонтеры, гражданское и мирное население героически защищают свою свободу и государство. Однако, именно ракетные обстрелы и авиационные налеты, совершаемые российскими войсками, наносят непоправимый ущерб украинским городам и объектам жизнеобеспечения, убивают женщин, детей, пожилых людей.

Меджлис крымскотатарского народа призывает государства-члены НАТО и всех союзников Украины немедленно обеспечить безопасность украинского неба и защитить гражданское население Украины от массового уничтожения в результате российских бомбежек".