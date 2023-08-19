Мелитополь – не единственный: в ISW заявили о других путях перерезать важные "сухопутные коридоры" врага

В ISW подчеркнули, что захват Мелитополя — единственный способ, которым Украина может разорвать российский сухопутный мост.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отреагировали на статью The Washington Post, в которой говорилось, что украинские военные не достигнут главной цели контрнаступления – Мелитополя.

Об этом говорится в отчете ISW.

"Как сообщается, в непроверенной оценке разведки говорится, что эффективные российские оборонные операции и плотные минные поля сдерживали украинский прогресс и будут продолжать это делать. Анонимные официальные лица США заявили, что украинские силы продвинутся в нескольких километрах от Мелитополя, но не дальше", – напомнили аналитики.

В свою очередь, в Институте изучения войны отметили, что продвижение украинских войск в пределах нескольких километров от Мелитополя приведет к тому, что критически важные автомобильные и железнодорожные сообщения, на которые Россия полагается для поставок своих сил, попадут в зону действия украинских артиллерийских систем. Это серьезно подорвет способность России продолжать их использовать в этих целях.

Также в ISW подчеркнули, что захват Мелитополя является единственным способом, по которому Украина может разорвать российский сухопутный мост. По мнению аналитиков Института, у Украины много вариантов прерывания критически важных российских наземных коммуникаций вдоль северного побережья Азовского моря, лишь одним из которых является захват Мелитополя.

ISW напоминает, что 15 августа госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, отличающееся от предполагаемой оценки американской разведки, заявив, что перспективы контрнаступления Украины для достижения значительных стратегических достижений будут оставаться неясными по крайней мере месяц или дольше.

Преждевременно делать оценки о контрнаступлении

Институт изучения войны считает, что преждевременно делать оценки общего успеха текущих украинских контрнаступательных операций, которые происходят на нескольких направлениях.

"ISW постоянно оценивает, что украинское контрнаступление будет продолжительной, нелинейной серией операций, которые, вероятно, будут продолжать происходить в фазах разного темпа. Украинское контрнаступление не является отдельным набором запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для больших значимых операций .

Украинские контрнаступательные операции значительно ухудшают оборону российских сил и всеобщая деградация линии российской обороны создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв был потенциально значимым в оперативном плане", — подытожили аналитики.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что ВСУ прорвали оборону кафиров на юге.

Ранее соучредитель британского аналитического центра Council on Geostrategy Джеймс Роджерс выразил мнение, что у Запада были нереалистические ожидания по скорости украинского контрнаступления.

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