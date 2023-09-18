Мелитопольское направление прикрывала только танковая рота: сколько военных было на юге в начале войны

Генерал-майор рассказал, сколько украинских военных было на юге в начале вторжения России.

По состоянию на 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, количество украинских военных на юге Украины насчитывало около 1,5 тысяч человек.

Об этом "Украинской правде" рассказал генерал-майор Андрей Соколов.

"Если брать общую численность боевых общевойсковых подразделений, на момент вторжения было около 1,5 тысячи человек", — рассказал Соколов.

Так, в 59-й бригаде личный состав примерно насчитывал 1300 человек — потому что бригада перед этим вышла из зоны ООС, где-то в декабре 2021 года и находилась на восстановлении боеспособности.

"Процесс восстановления еще не завершился, когда их назначили в состав нашей группировки. Они были перемещены на Олешковские пески на полигон. Укомплектованность этой бригады была до 60%", — уточнил генерал-майор.

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Андрей Соколов также отметил, что в начале полномасштабного вторжения, украинская артиллерия также имела неполный состав, потому что два дивизиона находились на учебе в "Дивычках" (полигон на Киевщине – ред), группа инженерного обеспечения – саперы – также находились на учебе в Каменец-Подольском.

Еще около 250 человек в 137-м батальоне морской пехоты, укомплектованном тоже на 50%. И из этих 250 человек часть – срочники, которые вели стабилизационные действия на границе с Крымом.

"Что такое стабилизационные действия? Они были растянуты где-то на участке до 200 километров наблюдательными постами вдоль всей границы и наблюдали за действиями противника, чтобы не было какого-либо незаконного пересечения. И только небольшая часть из них – это один взвод (15-45 человек) ред.) — находилась в опорном пункте непосредственно перед мостом Чонгар, где еще до взвода было возле КПВВ "Каланчак", там тоже был опорный пункт. И еще один взводный опорный пункт возле села Каиры — это Чаплинский КПВВ, напротив завода "Титан". Фактически три опорных пункта – вот кто встречал в первый день противника", — объяснил военный.

Как отметил Андрей Соколов, такого количества военный однозначно было недостаточно для ведения стабилизационной операции.

"Во время обострения предполагалось иметь до двух бригад: одна на Херсонском направлении должна была выполнять задачи, вести стабилизационные действия, одна – на Мелитопольском. И один батальон, который как передовое подразделение стоял прямо на границе. Но я даже этих сил не имел, имел только одну бригаду", — объяснил он.

На Мелитопольском направлении вообще не было Сил. Еще до начала наступления оккупационных войск РФ Андрей Соколов отправил туда свой резерв – танковую роту, чтобы хоть как-то его прикрыть.

"Я их перекинул туда в район где-то за неделю до вторжения, понимая, что это направление вообще никем не прикрыто", — пояснил он.

По его словам, увеличение группировки войск Украины на Мелитопольском направлении не произошло из-за нехватки сил и средств. Противник сосредоточил свои войска на большом участке от Беларуси до Крыма.

"Сил не хватало, надо было и в зоне ООС держать войска, и Киев прикрыть, и север прикрыть, Слобожанщину, Харьковское направление. Я считаю, что именно поэтому не хватало сил. Я докладывал, как у нас установлено, на командующего Объединенных сил (Сергея Наева – ред)", — резюмировал Андрей Соколов.

Напомним, по данным разведки Британии, РФ опрокинула под Роботино тысячи элитных десантников.

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