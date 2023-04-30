Мельник назвал переговоры с РФ "гнилым компромиссом", который не обеспечит мир

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что Россия не заинтересована в мирных переговорах с Украиной.

Россия не заинтересована в переговорах, Украина не пойдет на уступки стране-агрессору.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Андрей Мельник в интервью Morgenpost.

"Гнилый компромисс не может обеспечить стабильный мир для всех нас. Любая дискуссия о переговорах – это тоже полная чушь, потому что россияне вообще не хотят вести переговоры", — заявил замминистра.

Мельник также подчеркнул, что украинцы не готовы к миру любой ценой.

"Если бы мы могли показать немногое в военном плане, у нас в любом случае были бы слабые козыри на возможных переговорах", — резюмировал политик.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк жестко отреагировал на заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу войны в Украине и посоветовал ей прекратить оправдываться за прошлые решения.

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