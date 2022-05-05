MELOVIN о предложении Могилевской ввести государственным русский язык: "Наташа, что ты пила"

Украинский певец MELOVIN прокомментировал слова своей звездной коллеги Натальи Могилевской о введении трех государственных языков.

Так, недавно исполнительница предложила, чтобы после победы в войне с Россией, в Украине были украинский, русский и английский языки.

Со своей стороны Костя Бочаров (настоящее имя MELOVIN – Ред.) заявил, что украинцы должны понять, насколько важно отказаться от русского языка навсегда. Как поделился исполнитель в "Звездном пути", высказывание Могилевской – это абсурд.

"Ну это же п**дец. Я не знаю, как это можно перекрутить себе в голове, чтобы сказать такое вообще во время войны, и не только во время войны, мнение о том, что в Украине должен быть второй язык государственный. Язык агрессора, напавшего на нашу страну. Наташа, что ты пила?" – прокомментировал MELOVIN.

Знаменитость также поделился, что он сам вырос в русскоязычной среде. Впрочем, теперь он стремится идеально выучить украинский. Также певец признался, что очень агрессивно относится ко всему русскому.

"Во время войны я таким русофобом становлюсь и таким агрессивным… Мне самому было противно, когда шел по магазину во Львове и слышал русский язык. Мне становилось страшно, ужасно внутри, потому что это уже как триггер для подсознания: тот, кто сейчас убивает моих коллег, друзей, людей на передовой – это Московия с русским языком. И теперь я совсем не понимаю фразы "Какая разница, на каком говорить". Большая разница!" – добавил он.

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