"Меньше снимайте": испуганная "власть" Крыма просит местных не фотографироваться на фоне ПВО

После "хлопков" в Крыму российские захватчики боятся ударов ВСУ.

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев попросил местных не фотографироваться на фоне ПВО на полуострове.

Об этом он написал в Telegram.

"Меньше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

По его словам, снимать можно только "без привязки к местности".

В преддверии отдыхающие в оккупированном Крыму сфотографировали системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали снимки в социальных сетях.

Напомним, в Крыму случайно сфотографировали средства российского ПВО с точной геолокацией.

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