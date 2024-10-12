"Меня бросили!": пограничники взяли в плен российского оккупанта (видео)

Украинские пограничники взяли в плен российского оккупанта.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины и обнародовала соответствующее видео.

Во время боя с противником бойцы наткнулись на захватчика, который кричал и просил о помощи.

"Воспользовавшись шансом, военнослужащий РФ вышел с поднятыми руками и был взят в плен, после чего был передан компетентным органам для пополнения обменного фонда", – говорится в сообщении под видео.

Ранее стало известно, что российские военные открыли огонь по собственным солдатам, пытавшимся сдаться в плен ВСУ.

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