"Меня бросили!": пограничники взяли в плен российского оккупанта (видео)

Пограничники передали военнослужащего РФ компетентным органам для пополнения обменного фонда.
Украинские пограничники взяли в плен российского оккупанта.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины и обнародовала соответствующее видео.
Во время боя с противником бойцы наткнулись на захватчика, который кричал и просил о помощи.
"Воспользовавшись шансом, военнослужащий РФ вышел с поднятыми руками и был взят в плен, после чего был передан компетентным органам для пополнения обменного фонда", – говорится в сообщении под видео.
Ранее стало известно, что российские военные открыли огонь по собственным солдатам, пытавшимся сдаться в плен ВСУ.
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