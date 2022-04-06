Жительница Киевской области "отжала" в оккупантов боеприпасы / скриншот с видео

"Меня могли расстрелять, но я украла для нашей армии": жительница Киевской области "отжала" у оккупантов боеприпасы

Женщина отдала боевые патроны украинским защитникам.

Гражданское население также рискует своей жизнью и всеми методами пытается помочь украинской армии преодолеть врага. В частности, жительница села Победа, где велись активные боевые действия, "отжала" в оккупантов цинк с боеприпасами.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Жительница Киевской области рассказала, что в их селе находились оккупанты. Они напились и улеглись спать. А женщина между тем, пока российские военные находились в состоянии алкогольного опьянения, тихонько пришла, забрала у них цинк с боеприпасами и спрятала в надежном месте.

Позже село от оккупантов освободили Вооруженные силы Украины, а жительница Киевской области отдала украинской армии трофейное оружие.

"Меня могли расстрелять, но я украла для нашей армии", – говорит женщина.

Напомним, ранее полиция изъяла у жителей Полтавской области немало трофейной военной техники и оружия. За незаконное хранение им теперь "светит" уголовная ответственность.

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