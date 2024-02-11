"Меня отбросило к стене": свидетель рассказал о моменте удара дронами по Николаеву (фото, видео)

В Николаеве в результате атаки есть пострадавшие.

Оккупационные войска России в ночь на 11 февраля атаковали Николаев беспилотниками – вследствие попаданий произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта. Также повреждения получили административное здание, жилые и дачные дома, автомобили, газопровод.

По сообщению мэра Николаева Александра Сенкевича, на месте работают все экстренные службы и коммунальщики. Они помогают пострадавшим чинить окна, выдают необходимые материалы. На некоторых домах повреждена крыша.

"Я был на первом этаже, как меня отбросило к стене, был мощный такой взрыв. Где-то начало гореть, выбежали соседи, тушили пожар, кому-то оказывали помощь", — рассказал мужчина по имени Василий.

Последствия удара по Николаеву дронами

Последствия удара по Николаеву дронами

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