"Меня раздели, на голову мешок надевали": староста села в Черниговской области рассказала о российском плену

"Меня раздели, на голову мешок надевали": староста села в Черниговской области рассказала о российском плену

Односельчане встретили женщину с цветами, аплодисментами и слезами на глазах.

Домой вернулась староста села Гремячая Черниговской области Анна Гаврилина, которую оккупанты держали в плену из-за обвинений в работе наводчицей у украинских военных.

Об этом сообщило "Суспильне".

10 апреля Гаврилину удалось освободить в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Также читайте Чаус просит не возвращаться в город жителей Чернигова без критической необходимости

Женщину неделю допрашивали в полевом лагере почти без сна и с угрозами о расправе.

"Они стреляли над головой с этой стороны три раза, угрожали стрелять в колени. Мне было очень плохо, но там никто не обращает на это внимание", – рассказала Гаврилина.

После этого старосту села Гремячая перевели в камеру СИЗО в российском Курске. Там ей остригли волосы.

"Там меня раздели, сняли кольцо, серьги. В кармане были деньги – тысяча гривен – это все забрали, описали. А потом начали допросы. Это невозможно передать. На голову мешок надевали. По голове стучали замком", – рассказала Гаврилина.

Одна из сокамерниц женщины, плененная украинка, пыталась совершить самоубийство.

"Девушка та и вешалась на простыне. Я уехала, а она осталась. Она из Чернобыльской зоны, она не военнослужащая. Она сказала, что корреспондентка", — рассказала староста села.

Напомним, 9 апреля состоялся третий обмен пленными, домой вернулись 26 украинцев.

Читайте также: