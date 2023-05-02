"Меня шатнуло и начала жечь спина": в Луганской области раненый военный более суток держал позицию (фото)

Военный Национальной гвардии Украины, старший пулеметчик 50-го полка имени полковника Семена Высочана Михаил Селиванов получил ранения в Луганской области, и несмотря на это, 26 часов держал позицию.

О своей службе Михаил рассказал "Суспільному".

Военный стал на защиту страны с начала полномасштабного вторжения. Михаил с побратимами держал позиции на Донбассе. Позже – в Луганской области.

Он – мастер спорта и основатель детской школы бокса, родом из Ивано-Франковской области. Выступал за сборную Украины семь лет: три раза на чемпионате Европы и два раза на чемпионате мира.

Раненый военный более суток держал позицию в Луганской области. Фото: Общественное

"Если вспомнить последний выезд, то он был тяжелым. Двое-трое суток мы стоим в окопе, падает дождь, форма прилипает к телу, но держим оборону. Там повсюду – болото, нет возможности поспать, потому что все – в лужах, все – в воде, холодно. Сейчас уже потеплело, а тогда было холодно", – рассказывает Михаил Селиванов.

Оккупанты применяли много пехотных атак, были и артиллерийские обстрелы. Войска РФ сбрасывали на ВСУ газ с дронов.

По его словам, на следующий день атаки с дронов повторились. В результате боец получил ранения.

"Мы стоим, вижу, что подлетает дрон и сбрасывает на нас. Мы пробовали его сбить, но беспилотник высоко был и мы не могли попасть. Передо мной товарищ из Днепра упал головой вперед. Я почувствовал, как меня шатнуло и начала жечь спина. Говорю: "Я чувствую, что у меня спина мокрая." Хочется верить, что это – не кровь, но жжет, и это, пожалуй, ранение. Попросил Марьяна осмотреть. Он смотрит, а там все в крови", – рассказывает нацгвардеец.

Раненый военный более суток держал позицию в Луганской области. Фото: Общественное

Сослуживец помог наложить повязки на плечо и спину. Михаил Селиванов с ранениями продолжал удерживать позицию 26 часов.

Михаил получил ранение в руку и плечо, в теле остались осколки вражеской взрывчатки.

"Врач сказал мне не рисковать и не вытаскивать осколки, поскольку там – нервные окончания и сухожилия, и во время операции могут повредить и нанести еще больше беды", – рассказывает боец.

Напомним, на фронте отец накрыл собой раненого сына – перед смертью призвал ценить жизнь.

Читайте также: