"Меняется характер войны": Арестович заявил, что ВСУ вскоре будут атаковать, а оккупанты – защищаться

"Меняется характер войны": Арестович заявил, что ВСУ вскоре будут атаковать, а оккупанты – защищаться

Характер войны в Луганской области меняется не в пользу российских войск. Им не удастся выйти на границы области и придется защищаться.

В таком случае украинские войска смогут либо наносить удары с авиации, артиллерии, либо перейдут в контрнаступление на отдельных участках.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в комментарии 24 каналу.

"Это уже мы будем атаковать, а они – защищаться. До этого ждать не так долго", – заверил он.

Арестович пояснил, что сейчас война находится в такой фазе, что за сутки может быть несколько сообщений вроде "враг захватил некоторые населенные пункты" и "мы отбросили врага из нескольких населенных пунктов".

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Так, по словам советника главы ОП, с одной стороны, российские войска "поддавливают" Луганскую область и совершают очень опасное движение к северу и к западу от Попасной. А с другой стороны, украинские войска отбросили оккупантов от двух населенных пунктов, достаточно ключевых для обороны Северодонецка.

"Это встречные бои и звучит неприятно, что они "захватили, продвинулись", но, если посмотреть в общем – еще неделю назад и не могло говориться о том, что украинские военные наступают на том направлении", – рассказал Арестович.

Он добавил, что сейчас ВСУ отбивают, контратакуют, и это значит, что изменился общий ход событий. В то же время, российские войска свой наступательный потенциал исчерпывают. Они терпят огромные потери и многие военные отказываются идти в бой.

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"Там (в Луганской области в частности – ред.) меняется характер войны не в пользу россиян. Конечно, они еще сохраняют потенциал, вводят какие-то резервы. Какое-то время они будут продвигаться вперед, но и мы будем контратаковать", – отметил Арестович.

Напомним, 17 мая министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия готовится к ведению долговременной войны, поэтому война переходит в затяжную фазу.

Карта боевых действий в Украине на 18 мая

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