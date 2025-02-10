Меняют войну: Умеров раскрыл детали нового военного проекта "Линия дронов"

Первый этап проекта охватывает пять элитных полков и бригад.

Министр обороны Рустем Умеров объявил о запуске проекта "Линия Дронов", который должен усилить украинские бригады.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи. Делаем фокус на лучших подразделениях БПЛА. Линия Дронов будет масштабировать самые эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе", — говорится.

По предоставленной информации, первый этап охватывает пять элитных полков и бригад: 20-й отдельный полк "К-2", 429-й полк "Ахиллес", 427-й полк "РАРОГ", 414-я бригада "Птицы Мадьяра", а также полк "Феникс".

Как отметили в Минобороны, основными преимуществами проекта являются:

создание killzone глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь.

постоянное воздушное сопровождение и прикрытие пехоты.

выявление и уничтожение целей еще до приближения к украинским позициям.

"Это кардинально изменит тактику боя, давая нашим воинам решающее преимущество. Спасибо Президенту Украины за инициативу и всему оборонно-промышленному комплексу, который 24/7 развивает наши беспилотные технологии. Масштабируем технологическое преимущество. Меняем ход войны. Уничтожаем врага", — говорится в сообщении.

Зеленский анонсировал старт проекта "Линия дронов"

Ранее Зеленский анонсировал запуск военного проекта "Линия дронов".

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