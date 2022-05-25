С первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из следующих городов: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

С 1 июня меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок Польшей.

С первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и до следующих городов: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці".

Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными: воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля, и относятся к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

"Посадка в поезда — по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины или проездного документа от "УУкрзалізниці" на поезд в Польшу или Уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, что удостоверяет личность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам с инвалидностью также следует предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские — также подходят).

Напомним, недавно "Укрзалізниця" сократила продолжительность рейса из Варшавы и изменила график отправления из Хелма для более удобной пересадки.

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