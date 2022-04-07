Мэр Балаклеи согласился на сотрудничество с оккупантами и сбежал в Россию — Синегубов

Мэр Балаклеи согласился на сотрудничество с оккупантами и сбежал в Россию — Синегубов

Мэр Балаклеи оказался коллаборантом.

Городской голова Балаклеи на Харьковщине вместе с семьей уехал в Россию. По этому факту возбуждено уголовное производство.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сказал в интервью Фактам ICTV.

Синегубов сказал, что у них есть информация о том, что городской голова Балаклеи сбежал в РФ, из-за этого уже открыто уголовное производство.

"Уголовное производство есть, продолжается ряд следственных действий. Это процессуальные действия, следствием которых, я убежден, будет объявление подозрения. По нашей информации, мэр Балаклеи со своей семьей покинул этот город и уехал на территорию России. К сожалению, мы такие факты имеем, и я убежден, эти люди понесут справедливое и жесткое наказание за свои действия, за измену Украины и каждого жителя населенного пункта", — сказал Синегубов.

Напомним, враг продолжает обстреливать Харьков. Если есть возможность находиться в более безопасном месте, нужно это делать.

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