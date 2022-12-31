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Мэр Днепра резко отреагировал на ракетный террор россиян перед Новым годом

Мэр Днепра резко отреагировал на ракетный террор россиян перед Новым годом

Фото: Кабинет Министров Украины

Чиновник предупредил об угрозе ударов.

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине сегодня, 31 декабря. Украинцы были предупреждены об угрозе ракетных ударов.

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на ракетный террор россиян перед Новым годом.

"Свет/воду/тепло мы все равно включим. И довольно быстро. А вот вас, извергов, ненавидим веками. Странно, но почему-то вы так и не поняли. И вас, извергов, и ваших уродов тоже. Территории падали, а не государство ", – написал он.

На сегодняшний день в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены раздаются во всех областях.

Перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет.

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