Мэр Днепра заявил о приюте для жителей разрушенного дома: часть здания снесут

Мэра Днепра Борис Филатов сообщил, что город оказывает временное убежище жителям разрушенной ракетой многоэтажки, а также пообещал комплексную помощь.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Филатов призвал местных жителей обращаться в ближайшие "Пункти незламності" — в школах №130, 111 и в детском клубе "Штурм". Там всех должны обеспечить теплом, едой и водой. Организован также подвоз людей в эти места.

"Утром, когда закончат разбор завалов, мы будем обходить все квартиры, оценивать все повреждения. Потому что это панельное здание. Часть здания очевидно нужно будет демонтировать. Людям окажут всю помощь", – рассказал городской голова.

Он также поручил обеспечить охрану здания.

Филатов добавил, что город работает в коммуникации, в частности, с Офисом президента и военной администрацией.

Напомним, во время масштабных ракетных обстрелов Украины 14 января враг нанес удар по многоквартирному дому в Днепре.

Был разрушен целый подъезд здания, насчитывавший 72 квартиры. По данным ОП, в этих квартирах было прописано 100-200 человек, поэтому спасатели разбирают завалы и ищут под ними людей. Весь дом остался без окон, электричества и газа.

По последним данным, жертвами этой террористической атаки стали 12 человек. Еще 64 человека пострадали, 59 из которых были доставлены в больницу.

Заметим, по данным Воздушных сил ВСУ, многоэтажка потерпела удар ракетой типа Х-22. Ее предназначение – уничтожение авианосных групп в море.

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