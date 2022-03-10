Мэр Энергодара приглашает горожан к созданию муниципального караула

Улицы города будут патрулировать на электромобилях.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что в городе формируется муниципальный караул.

Он призвал желающих присоединиться.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Жители города, желающие приобщиться к обеспечению порядка в городе в комендантское время для недопущения случаев мародерства, нарушений правопорядка, приходите сегодня, 10 марта, в 17:00 в исполком. При себе иметь паспорт", — говорится в сообщении.

Орлов также сказал, что с сегодняшнего дня улицы города будут патрулировать на электромобилях.

Группа патрулирования будет состоять из жителей Энергодара, вошедших в состав муниципального караула.

Напомним, сегодня, 10 марта, в Энергодаре ожидается гуманитарный коридор с продуктами и лекарствами.