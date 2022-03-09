Мэр Энергодара рассказал об организации гуманитарных коридоров для эвакуации местных жителей

Мэр Энергодара рассказал об организации гуманитарных коридоров для эвакуации местных жителей

Ехать в гумколоне можно и своим транспортом.

В среду, 9 марта, ожидается установка режима тишины для гуманитарных коридоров эвакуации из Энергодара.

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

"Под эгидой Красного Креста организуется гуманитарный коридор из Запорожья в Энергодар, а также "зеленый" – для эвакуации населения в город Запорожье", — сообщил он.

По его словам, с 09:00 до 21:00 объявлен режим прекращения огня.

Эвакуация также касается не только жителей Энергодара, но и села Васильевского, Каменко-Днепровского, Белозерского районов.

В Энергодар с 12:00 до 13:00 в Энергодар будет доставлен инсулин, некоторые медикаменты и сухие продукты для организации бесплатных социальных столовых.

“Соглашена также возможность сформировать колонну из личного транспорта, которой позволено следовать за автобусами. Все автобусы и личный транспорт должны иметь маркировку в правом верхнем углу лобового стекла в виде красного креста”, – сообщил Дмитрий Орлов.

ТСН.ua

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