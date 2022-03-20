Мэр Франковска Марцинкив: Во время воздушных тревог никого не должно быть в магазинах

Мэр Франковска Марцинкив: Во время воздушных тревог никого не должно быть в магазинах

Жители города должны соблюдать распоряжение администрации.

Во время воздушных тревог люди должны находиться в укрытиях, а не в общественных местах.

Это в своем видеообращении отметил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Глава областного центра пообещал, что власти будут тщательно проверять исполнение этого распоряжения военно-гражданской администрации.

“О воздушных тревогах: есть решение, которое касается предприятий: обязательно работники и все посетители должны быть вне торговых центров, магазинов на время тревоги. Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре, а не только по военным объектам. Это распоряжение будет жестко проверяться", — подчеркнул он.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске правоохранители усиливают патрулирование в городе, аэропорт которого уже трижды с начала войны атаковали российские войска. Теперь на территории общества патрульные будут интересоваться фото и видеосъемкой, которую ведут горожане и приезжие.

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