Мэр Харькова не исключил новое наступление ВС РФ на город: какие направления под угрозой

Россия может повторно попытаться начать наступление на Харьков. Но этого не стоит опасаться, поскольку украинские силы смогут дать отпор российским войскам.

Об этом сказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "РБК-Украина".

По его словам, главное, насколько Украина подготовлена к новым атакам российских войск.

"Будут ли попытки повторного наступления? Уверен, какие-то подобные попытки будут. Дадим ли ответ? Безусловно, дадим. Поэтому здесь не надо бояться", — заверил он.

Терехов также добавил, что один из потенциальных планов России – движение в сторону Купянска Харьковской области. На этом направлении ведутся бои, однако украинские войска отбивают атаки окупантов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступление Россия уже начала.

Президент отметил, что российские атаки происходят сразу в нескольких направлениях. Он убежден, что украинские защитники смогут остановить продвижение российских оккупантов. Также президент призвал Запад скорее предоставить Украине необходимое вооружение.

Генштаб ВСУ 15 февраля сообщал, что российские оккупанты существенно продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Харьков, Купянск и Волчанск под прицелом оккупантов

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