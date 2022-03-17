Мэр Херсона сообщил, сколько домов пострадали от вражеских обстрелов и кто возместит ущерб

Сотрудники горсовета берут на учет все разрушенные и поврежденные дома.
В Херсоне от обстрелов и взрывов пострадали около 40 многоэтажных домов, более 30 частных.
Об этом сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев.
"В дни обстрелов и взрывов в Херсоне пострадали около 40 многоэтажных домов, более 30 частных. Взрывной волной выбило, по предварительным подсчетам, 1507 окон", — отметил Колыхаев.
По его словам, сотрудники горсовета берут на учет все разрушенные и поврежденные дома, просчитывают ущерб, производят замеры. Восстановительные работы будут производиться за счет городского и спонсорского бюджетов.
Напомним, в Херсоне оккупанты сняли украинский флаг со здания городской администрации и объявили о создании "Комитета спасения за мир и порядок". В состав организации входят пророссийские политики и коллаборанты.
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