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Мэр Иркутского района РФ, сам того не понимая, выдал сразу две "военные тайны" Кремля

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Мэр Иркутского района РФ, сам того не понимая, выдал сразу две "военные тайны" Кремля

Мэр района окончательно опроверг многолетний путинский миф об "ихтамнете" и "гражданской войне на Востоке Украины".

Мэр Иркутского района РФ Леонид Фролов написал пост о гибели на войне в Украине уроженца Иркутска Валерия Березовского и сам, не понимая этого, выдал сразу две "военные тайны" России: "ихтамнет" и "гражданскую войну на Востоке Украины".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины со ссылкой на публикацию мэра.

В сообщении городской голова района указал:

  1. во-первых, отметил, что погибший уже воевал в Украине по контракту 2014 года, когда российских войск "официально" на Донбассе не было.
  2. во-вторых, в феврале 2021 года погибший отправился на границу с Украиной не на учебу, а в командировку, указывающую на заранее спланированную военную операцию.

Таким образом, Фролов окончательно опровергает многолетний путинский миф об "ихтамнете" и "гражданской войне на Востоке Украины". А также подтверждает тот факт, что как сепаратизм на Донбассе, так и военное вторжение в Украину были целенаправленными, предварительно подготовленными спецоперациями Кремля, предназначенными для дальнейшего уничтожения независимой Украины.

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