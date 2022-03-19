Мэр Иркутского района РФ, сам того не понимая, выдал сразу две "военные тайны" Кремля

Мэр Иркутского района РФ, сам того не понимая, выдал сразу две "военные тайны" Кремля

Мэр района окончательно опроверг многолетний путинский миф об "ихтамнете" и "гражданской войне на Востоке Украины".

Мэр Иркутского района РФ Леонид Фролов написал пост о гибели на войне в Украине уроженца Иркутска Валерия Березовского и сам, не понимая этого, выдал сразу две "военные тайны" России: "ихтамнет" и "гражданскую войну на Востоке Украины".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины со ссылкой на публикацию мэра.

В сообщении городской голова района указал:

во-первых, отметил, что погибший уже воевал в Украине по контракту 2014 года, когда российских войск "официально" на Донбассе не было. во-вторых, в феврале 2021 года погибший отправился на границу с Украиной не на учебу, а в командировку, указывающую на заранее спланированную военную операцию.

Таким образом, Фролов окончательно опровергает многолетний путинский миф об "ихтамнете" и "гражданской войне на Востоке Украины". А также подтверждает тот факт, что как сепаратизм на Донбассе, так и военное вторжение в Украину были целенаправленными, предварительно подготовленными спецоперациями Кремля, предназначенными для дальнейшего уничтожения независимой Украины.

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