Мэр Ивано-Франковска попал под обстрелы оккупантов возле Чернигова

Руслан Марцинкив попал под обстрел перед переправой, где ранее получил ранение корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрел россиян, когда сопровождал гуманитарный груз в Чернигов. В результате обстрела несколько раненых.

Об этом Руслан Марцинкив сообщил в Facebook.

"Мы были обстреляны, обстреляны врагом, который обстрелял нашу машину. Слава Богу, все живы. Есть несколько наших ребят, которые ранены", — сообщил он.

По его словам, их автомобиль 26 марта оккупанты обстреляли перед переправой, где ранее получил ранение корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

До самого Чернигова мэру так и не удалось попасть, однако в город все же направили гуманитарную помощь.

"Наш автобус фактически вышел из строя из-за выстрелов, почти решето. Война ближе, чем нам кажется", — подчеркнул Марцинков.

Напомним, над Ивано-Франковском ВСУ сбили вражеский беспилотник.

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