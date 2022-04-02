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Мэр-изменник из Рубежного и призыв Кличко к киевлянам не спешить с возвращением домой: 5 главных новостей ночи

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Мэр-изменник из Рубежного и призыв Кличко к киевлянам не спешить с возвращением домой: 5 главных новостей ночи

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 2 апреля:

  1. Оккупанты стягивают силы в Белгород, захватили часть Изюма, выводят войска из Чернобыля в Беларусь, но планируют перебросить их в российский Белгород: ночная сводка штаба. Читать дальше –>
  2. После оккупации ЧАЭС уже скончался российский военный, еще сотня находится в лечении. Сообщалось, якобы окупанты даже делали окопы в Рыжем лесу – одном из самых опасных мест зоны отчуждения. Читать дальше –>
  3. Мэр Рубежного Северодонецкого района Луганской области Сергей Хортив, известный в прошлом поддержкой сепаратистов, снова переметнулся на сторону российских оккупантов. Читать дальше –>
  4. В Днепропетровской области 14-летний подросток бросил в бомбоубежище коктейль Молотова. Возгорание произошло во время воздушной тревоги в укрытии, где находились люди. Читать дальше –>
  5. Мэр Киева Виталий Кличко призывает жителей столицы, покинувших город, спасаясь от обстрелов и бомбежек, не торопиться с возвращением домой. По словам Кличко, риск погибнуть в Киеве – достаточно высок. Читать дальше –>

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