Мэр-изменник из Рубежного и призыв Кличко к киевлянам не спешить с возвращением домой: 5 главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных новостей ночи 2 апреля:
- Оккупанты стягивают силы в Белгород, захватили часть Изюма, выводят войска из Чернобыля в Беларусь, но планируют перебросить их в российский Белгород: ночная сводка штаба. Читать дальше –>
- После оккупации ЧАЭС уже скончался российский военный, еще сотня находится в лечении. Сообщалось, якобы окупанты даже делали окопы в Рыжем лесу – одном из самых опасных мест зоны отчуждения. Читать дальше –>
- Мэр Рубежного Северодонецкого района Луганской области Сергей Хортив, известный в прошлом поддержкой сепаратистов, снова переметнулся на сторону российских оккупантов. Читать дальше –>
- В Днепропетровской области 14-летний подросток бросил в бомбоубежище коктейль Молотова. Возгорание произошло во время воздушной тревоги в укрытии, где находились люди. Читать дальше –>
- Мэр Киева Виталий Кличко призывает жителей столицы, покинувших город, спасаясь от обстрелов и бомбежек, не торопиться с возвращением домой. По словам Кличко, риск погибнуть в Киеве – достаточно высок. Читать дальше –>