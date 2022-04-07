Мэр Каховки Немерец выехал из временно оккупированного города: "От мертвого мэра пользы общине нет"

Мэр сообщил, что его семье угрожала реальная опасность.

Мэр Каховки Херсонской области Виталий Немерец сообщил, что был вынужден выехать из временно оккупированного города на подконтрольную ВСУ территорию.

Об этом он сообщил на официальной Facebook-странице Каховской городской территориальной громады. Немерец отметил, что он отказался сотрудничать с российскими оккупантами, из-за чего его семье угрожала реальная опасность:

"Считаю, что от мертвого мэра или мэра где-то в подвале пользы общине нет. Поэтому я принял решение выехать с временно оккупированной Каховщины на подконтрольную ВСУ территорию. Не передать словами эмоции от переезда с детьми всех многочисленных орковских блокпостов: страх за малышей, их испуганные глаза от русских солдат с автоматами, взрывов, изуродованной техники. И тысячи таких же беженцев. Время тянулось просто бесконечно. Казалось, что это никогда не кончится", — рассказал Немерец.

Войны. Даже в страшном сне я не мог себе представить, что придется жить в такое время, это просто ужас. Из-за того, что... Опубликовано Каховское городское территориальное общество Среда, 6 апреля 2022 г.

Также он обратился к каховчанам и подчеркнул, что то, что он уехал, не означает, что он их бросил.

"То, что я физически не с вами, не значит, что я вас бросил! Я и дальше работаю и буду работать для вас — на благо нашей Каховской общины. Знайте, что отстранить от должности или принять мою отставку могут только большинство депутатов городского совета на легитимной сессии. Все остальное — "филькина грамота". Надеюсь на скорейшее возвращение домой моих друзей и коллег городских голов Таврийска — Николая Ризака, Голой Пристани — Александра Бабича и Олега Яхниенко, председателя Миловской сельской общины. А также всех других коварно похищенных украинцев", — подчеркнул Немерец.

Отметим, пять дней назад во время очередного мирного митинга в Каховке оккупанты открыли огонь по людям, в городе были слышны взрывы гранат и автоматные очереди. Во время разгона мирной акции в Каховке оккупанты ранили жителей города. Во время мирного митинга в Каховке Херсонской области похитили, по меньшей мере, четырех человек. Где они сейчас находятся – неизвестно.

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