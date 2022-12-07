Мэр Львова Садовый встретился с Папой Римским и передал ему символический подарок: фото

"Раненый крест" будет путешествовать по всему миру.

Мэр Львова Андрей Садовый и его жена Екатерина Кит-Садова встретились с Папой Римским. Она подарила ему крест с осколком российской ракеты.

Об этом сообщил городской голова Львова.

Садовый рассказал, что получил предложение встретиться с понтификом. В подарок супруги Садовых избрали Папе крест с осколком из российской ракеты. Его извлекли из раненой 13-летней Насти.

"На фото деревянный крест – символ победы добра и правды, который ранен осколком российской ракеты. Раненый, но несгибаемый, как все украинцы. Этот осколок вытащили из тринадцатилетней девочки Насти. Папа об этом знает. Думаю, каждый очень четко понял символизм", — написал Садовый.

Папа Франциск благословил крест и теперь он будет путешествовать по церковям мира, чтобы верные молились за Украину.

Папа Римский и война России против Украины

Папа Римский Франциск заявлял, что он делал все возможное, чтобы не допустить нападения РФ на Украину, однако агрессор не прислушивался к словам понтифика.

Вместе с тем Папа оскандалился и несколькими высказываниями о войне, мол "не все так однозначно", а "русский народ – это гуманисты".

Однако впоследствии Папа Римский Франциск выступил с самым резким осуждением войны против Украины. Понтифик вспомнил о Голодоморе, как геноциде украинцев. Также Папа подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной.

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