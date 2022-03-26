Мэр Мариуполя узнал у российских оккупантов, зачем они уничтожают город

Главная задача Украины сегодня — спасти как можно больше мариупольцев.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорит, что российские оккупанты уничтожают город, чтобы люди боялись армии РФ.

Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона 26 марта.

"Когда я двигался с конвоем из Бердянска в Мариуполь, я задал офицеру русской армии вопрос: "Зачем вы сделали это с Мариуполем?". Ответ был циничный, очень жесткий и страшный: "Вы должны бояться русскую армию!". Так вот, мы не боимся российскую армию, не боятся наши воины, потому что мы находимся на нашей земле, и победа действительно сегодня на нашей стороне", — рассказал глава Мариуполя.

По его словам, выехать из города можно только одним коридором — Бердянск-Мариуполь, но нужен устойчивый "зеленый коридор" хотя бы на неделю-две, чтобы вывезти из Мариуполя всех людей, которые просят об этом.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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