Мэр Мелитополя рассказал, как оккупанты пытаются устроить в городе гуманитарную катастрофу

Во временно оккупированном Мелитополе есть много социальных проблем, которые российские захватчики откровенно игнорируют и никоим образом не решают.
В частности, в Мелитополь уже как минимум неделю не пропускаются гуманитарные грузы с медикаментами.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров в своем Telegram-канале.
"Уже неделю не пропускаются в город гуманитарные грузы с медикаментами. Это лекарства для наших хронических больных, у которых нет возможности выехать с временно оккупированных территорий", — сообщил Федоров.
Прежде всего, это касается больных сахарным диабетом. А также тех, кому нужно регулярно проходить диализ.
Напомним, хакеры установили координаты базы РФ под Мелитополем, используя фейковые аккаунты девушек (видео).
Как сообщалось, в Мелитополе в ряде магазинов уже нельзя рассчитаться гривнами.
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