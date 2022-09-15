Мэр Мелитополя рассказал, как оккупанты пытаются устроить в городе гуманитарную катастрофу

Во временно оккупированном Мелитополе есть много социальных проблем, которые российские захватчики откровенно игнорируют и никоим образом не решают.

В частности, в Мелитополь уже как минимум неделю не пропускаются гуманитарные грузы с медикаментами.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Уже неделю не пропускаются в город гуманитарные грузы с медикаментами. Это лекарства для наших хронических больных, у которых нет возможности выехать с временно оккупированных территорий", — сообщил Федоров.

Прежде всего, это касается больных сахарным диабетом. А также тех, кому нужно регулярно проходить диализ.

Напомним, хакеры установили координаты базы РФ под Мелитополем, используя фейковые аккаунты девушек (видео).

Как сообщалось, в Мелитополе в ряде магазинов уже нельзя рассчитаться гривнами.

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