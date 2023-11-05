Мэр Мелитополя рассказал о новых угрозах для жителей оккупированных территорий и возможной депортации

На временно оккупированных территориях начинается новая волна принудительной паспортизации украинцев. Теперь оккупанты хотят выдавать паспорта РФ, чтобы контролировать тех, кто их еще не получил.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"До июля 2024 года вроде есть время у всех жителей оформить российские паспорта – так решил террорист Путин. Но на самом деле уже с 1 января будет работать карательный орган в полиции, который за выявление людей без рашистских паспортов будет их по меньшей мере штрафовать, а также оформлять как иностранных граждан, выдавать миграционные карты. Представьте себе – жителей нашего временно оккупированного Мелитополя, проживающим у себя дома, будут оформлять мигрантами", — рассказал Федоров.

Мэр Мелитополя также добавил, что в статусе "мигранта" украинцы смогут находиться не больше года. При выдаче миграционных карт нужно будет сдавать отпечатки пальцев, проходить дактилоскопию и другие проверки, а также получать разрешение на работу.

"Те, кто этого не выполнят, будут платить большие штрафы, или есть угроза депортации с временно оккупированной территории. Хочу подчеркнуть, что те мужчины, которые сейчас получат роспаспорта, сразу с роспаспортом получат повестку в фейковый военкомат. Поэтому на этой неделе мы уже точно можем сказать, что началась полноценная мобилизация на временно оккупированных территориях", — подчеркнул Иван Федоров.

Напомним, захватчики угрожают увольнением жителям оккупированных территорий за отказ брать паспорт РФ.

Читайте также: