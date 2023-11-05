Мэр Мелитополя рассказал о новых угрозах для жителей оккупированных территорий и возможной депортации

Оккупанты приступили к новой волне принудительного выдачи паспортов РФ на оккупированных территориях Украины.
На временно оккупированных территориях начинается новая волна принудительной паспортизации украинцев. Теперь оккупанты хотят выдавать паспорта РФ, чтобы контролировать тех, кто их еще не получил.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
"До июля 2024 года вроде есть время у всех жителей оформить российские паспорта – так решил террорист Путин. Но на самом деле уже с 1 января будет работать карательный орган в полиции, который за выявление людей без рашистских паспортов будет их по меньшей мере штрафовать, а также оформлять как иностранных граждан, выдавать миграционные карты. Представьте себе – жителей нашего временно оккупированного Мелитополя, проживающим у себя дома, будут оформлять мигрантами", — рассказал Федоров.
Мэр Мелитополя также добавил, что в статусе "мигранта" украинцы смогут находиться не больше года. При выдаче миграционных карт нужно будет сдавать отпечатки пальцев, проходить дактилоскопию и другие проверки, а также получать разрешение на работу.
"Те, кто этого не выполнят, будут платить большие штрафы, или есть угроза депортации с временно оккупированной территории. Хочу подчеркнуть, что те мужчины, которые сейчас получат роспаспорта, сразу с роспаспортом получат повестку в фейковый военкомат. Поэтому на этой неделе мы уже точно можем сказать, что началась полноценная мобилизация на временно оккупированных территориях", — подчеркнул Иван Федоров.
Напомним, захватчики угрожают увольнением жителям оккупированных территорий за отказ брать паспорт РФ.
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