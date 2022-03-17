Мэр Мелитополя записал свое первое обращение после освобождения из плена

Иван Федоров поблагодарил мелитопольцев за поддержку и их боевой дух.

Мэр Мелитополя Иван Федоров после освобождения из российского плена, в котором провел шесть дней, записал свое первое обращение к мелитопольцам.

В нем он поблагодарил людей за то, что не боялись отстаивать свою позицию, выходить на митинги, а также поддерживали его.

"Благодарю друзей Мелитополя, которые отстаивали интересы нашего города на всеукраинской и международной аренах, и сделали все возможное и невозможное для моего освобождения. Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за помощь с освобождением", — отметил Федоров.

Спасибо каждому мелитопольцу, который не побоялся отстаивать свою позицию, выходил на митинги и декларировал, что мы – украинцы – свободный народ. Спасибо всем жителям, которые поддерживали меня на расстоянии во время моего 6-дневного плена. Спасибо друзьям Мелитополя, которые отстаивали интересы нашего города на всеукраинской и международной аренах, и сделали все возможное и невозможное для моего освобождения. Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за помощь с освобождением. Вместе мы победим и поднимем наш украинский флаг на центральной площади Мелитополя! Опубликовано Ivan Fedorov Четверг, 17 марта 2022 г.

Напомним, что российские оккупанті похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова 11 марта. Через шесть дней его удалось освободить из плена оккупантов, обменяв на девять российских военных-срочников.

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