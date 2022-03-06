Мэр Мукачево пригрозил наказанием "умникам"-арендаторам, завышающим цены на жилье

Во время войны необходимо помогать людям, оказавшимся в беде, говорит городской голова Мукачево.
Мэр Мукачево Андрей Балога заявил, что арендодатели, которые во время войны, развязанной Россией, завышают цены на жилье, ничем не отличаются от мародеров. Те, кто прибегают к недобросовестному заработку, понесут ответственность.
Об этом Балога написал в Facebook.
"Обращаюсь к лицам, которые сдают в аренду жилье и владельцам гостиниц Мукачевской громады! Большинство и из вас добросовестные и понимают, что во время войны необходимо помогать людям, оказавшимся в беде. Но есть такие, которые, пользуясь высоким спросом, поднимают цены в разы, пытаясь заработать сверхприбыли! Так я обращаюсь к таким "умникам"! Знайте, вы ничем не отличается от мародеров!", — говорится в его сообщении-
Балога заявил, что информацию о недобросовестных арендодателях уже собирают и вскоре ее передадут в правоохранительные органы, чтобы принимали соответствующие меры в соответствии с военным положением. Кроме того, лиц, выставляющих завышенные в разы цены за жилье, будут публично освещать.
"Обращаюсь также, людям, которые поселились в нашей общине, сообщайте нам, пожалуйста, о таких мародерах по телефону 03131-3-46-46", — сказал он.
Между тем, риелторы сообщают, что на западе Украины уже нет свободного жилья.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.