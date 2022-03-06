Мэр Мукачево пригрозил наказанием "умникам"-арендаторам, завышающим цены на жилье

Во время войны необходимо помогать людям, оказавшимся в беде, говорит городской голова Мукачево.

Мэр Мукачево Андрей Балога заявил, что арендодатели, которые во время войны, развязанной Россией, завышают цены на жилье, ничем не отличаются от мародеров. Те, кто прибегают к недобросовестному заработку, понесут ответственность.

Об этом Балога написал в Facebook.

"Обращаюсь к лицам, которые сдают в аренду жилье и владельцам гостиниц Мукачевской громады! Большинство и из вас добросовестные и понимают, что во время войны необходимо помогать людям, оказавшимся в беде. Но есть такие, которые, пользуясь высоким спросом, поднимают цены в разы, пытаясь заработать сверхприбыли! Так я обращаюсь к таким "умникам"! Знайте, вы ничем не отличается от мародеров!", — говорится в его сообщении-

Балога заявил, что информацию о недобросовестных арендодателях уже собирают и вскоре ее передадут в правоохранительные органы, чтобы принимали соответствующие меры в соответствии с военным положением. Кроме того, лиц, выставляющих завышенные в разы цены за жилье, будут публично освещать.

"Обращаюсь также, людям, которые поселились в нашей общине, сообщайте нам, пожалуйста, о таких мародерах по телефону 03131-3-46-46", — сказал он.

Между тем, риелторы сообщают, что на западе Украины уже нет свободного жилья.