Мэр назвал две версии взрывов в Мелитополе и опроверг информацию о ранении племянницы Балицкого

Мэр назвал две версии взрывов в Мелитополе и опроверг информацию о ранении племянницы Балицкого

Вчера в центре Мелитополи раздался мощный взрыв.

Вчера, 30 мая, около восьми часов утра в центре Мелитополи раздался мощный взрыв. Есть несколько пострадавших. Источники также сообщали о ранении племянницы коллаборациониста Евгения Балицкого.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 31 мая в эфире национального телемарафона назвал две версии взрывов и опроверг информацию о ранении племянницы Балицкого.

"Что касается племянницы коллаборанта Евгения Балицкого – эта информация не подтверждается. Что касается этого взрыва, то здесь основные две версии, которые сегодня комментируют наши правоохранительные структуры", — отметил он.

Следовательно, по первой версии, которую считают наиболее вероятной, сами оккупанты непосредственно начинают зачистку коллаборантов, находящихся в Мелитополе.

"Мы видели такую историю в 2014 году в Крыму, тогда отчаянно защищавшие российскую культуру, российскую политику довольно быстро исчезли с радаров политических элит и именно такая тенденция сейчас появляется и непосредственно на нашей территории", — подчеркнул Федоров.

По второй версии сработало партизанское движение вместе с силовыми структурами Украины.

"Относительно вчерашнего инцидента – пострадали два человека, представители коллаборантов, захвативших власть в Терпенье (объединенная территориальная громада близи Мелитополя) и они сейчас находятся в больнице, наши героические врачи оказали им всю необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает", — резюмировал мэр.

Однако он подчеркнул, что поскольку за коллаборантами началась охота, то российские оккупанты рано или поздно их точно зачистят.

Напомним, СБУ сообщила Балыцкому о подозрении в коллаборационизме. Коллаборант – бывший нардеп от Партии регионов. В 2020 году был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока".

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