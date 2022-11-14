Мэр Николаева пока не советует жителям возвращаться в город на фоне освобождения Херсона

Городской голова Николаева Александр Сенкевич пока не советует жителям возвращаться в город на фоне освобождения Херсона.

Об этом Сенкевич сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

Мэр заявил, что жизнь Николаева после освобождения Херсона из-под российской оккупации не изменилась.

"На сегодняшний день я продолжаю говорить николаевцам о том, чтобы они пока не возвращались в Николаев. Во-первых, из-за отсутствия воды. Во-вторых, из-за возможных обстрелов", — сказал он.

По словам николаевского городского головы, нужно понять, насколько изменится ситуация безопасности, потому что раньше Николаев российские оккупанты обстреливали из-под Херсона.

Сенкевич отметил, что ожидает возможных атак оккупантов на объекты критической инфраструктуры.

"Николаев обстреливался очень активно за все время войны. В последние две недели эти обстрелы уменьшились", — заявил он и добавил, что последний город обстреливали три дня назад, когда погибли семь человек после обвала пятиэтажного здания.

Сенкевич отметил, что с тех пор можно услышать взрывы на окраине города, но в самом Николаеве их нет.

"Это связано с тем, что нас обстреливали из-под Херсона, из ракетных комплексов С-300. Сейчас, я так понимаю, что они (оккупанты) перебросили их на левый берез и там разворачивают новую оборону и новые места для нападения, поэтому сейчас у нас пока тихо", — объяснил мэр.

Отдельно он подчеркнул, что сегодня в городе не работают крупные и средние предприятия.

"Главное сегодня – это не предприятия, не их здания, а люди, которые на них работают. И если руководители этих предприятий готовы обеспечить своим людям безопасность, то они могут возвращаться. Если нет, то запускаться еще, по моему мнению, рано. Эйфория от освобождения Херсона на самом деле есть. Но давайте посмотрим в ближайшее время, каким образом будут развиваться военные события на фронте, и тогда будем понимать, как дальше действовать", — сказал Сенкевич.

Напомним, по словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины освободили правый берег Днепра на Херсонщине, угроза вражеских обстрелов Николаева все еще остается.

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