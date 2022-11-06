Мэр одного из городов Латвии заявил о "российском Крыме" и ответственности Украины и США за зверства в Буче

Такие заявления мэр одного из крупнейших городов Латвии сделал в одной из программ.
Андрейс Элксниньш, мэр Даугавпилса – второго крупнейшего города Латвии, назвал Крым "российским", и отказался четко признать, что Россия – агрессор, начавшая войну против Украины. Он также сказал о якобы причастности Украины и США к зверствам в Буче Киевской области. Такие провокационные заявления мэра прозвучали в одном из эфиров местной программы.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Delfi.
Мэра Даугавпилса несколько раз переспросили, хотел бы он победы Украины и поражения России, на что он несколько раз подряд отвечал, что "в войне не будет победителей" и это человеческая трагедия.
По просьбе четко назвать, кто агрессор в этой войне, он сказал – что уже давал ответы на эти вопросы.
"Крым является частью Российской Федерации" – ответил он на вопрос о полуострове.
Отвечая на вопрос об ответственности России за убийства мирных жителей в Буче, мэр сказал, что "за все, что произошло, ответственны и Россия, и Украина, и США".
"За эту ситуацию отвечают все, прежде всего, дипломаты – потому что когда дипломаты терпят неудачу, начинает говорить оружие. Так было всегда. Поэтому в этой ситуации надо говорить о проигрыше дипломатии", – заявил мэр.
Отмечается, что Андрейс Элксниньш является представителем социал-демократической партии "Saskaņa" ("Согласие"), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейма осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер.
Напомним, украденный фотоаппарат из Бучи стал доказательством преступлений рашистов – ВСУ нашли владельцев камеры.
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