Мэр оккупированного Херсона требует от украинских властей официального заявления о борьбе за город

Херсонский городской голова Игорь Колыхаев обратился в Офис президента Украины и просит официального заявления от украинской власти о том, что Украина борется за свой украинский Херсон и ценит каждого его жителя, не покинувшего город.

Колыхаев считает, что горожане могут разочароваться во власти.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Достоверно знаю, что херсонцы видят себя исключительно в составе Украины! Никто не имеет права по-тихому принимать за них такое судьбоносное решение. Я снова обращаюсь к Офису президента Украины и прошу немедленного вмешательства – официального заявления от украинской власти о том, что Украина борется за свой украинский Херсон и ценит каждого его жителя, который не покинул город. Все они живут ожиданиями, и не покинули свои дома из-за отсутствия безопасных зеленых коридоров. Если мы сегодня не поддержим всех, благодаря кому на Херсонщине удерживается статус Украины, состояние ожидания этих людей при подобных заявлениях "новой власти" перейдет в процесс глубокого разочарования…", – написал Колыхаев.

Ранее стало известно, что оккупационные власти Херсонской области намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину.

Захватчики будут просить главу Кремля присоединить временно оккупированный регион в состав Российской Федерации. "Руководитель" военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявляет, мол, обойдутся без "референдумов". В то же время будет единственный указ на основании обращения "руководства ХНР".

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский ранее заявил, что если будет проведен псевдореферендум в Херсоне, то Украина выйдет из переговорного процесса.

Напомним, в Минобороны сообщали, что российским захватчикам не удается провести свои так называемые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Херсоне.

Прямая связь с Херсоном: как живут на оккупированной территории

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