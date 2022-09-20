"Мэр, прокуроры и полицейские": СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Луганской области

СБУ собрала доказательства добровольного сотрудничества с российскими оккупантами со стороны еще восьми должностных лиц на оккупированной территории Луганской области.

В частности, должность "и.о. главы администрации г. Лисичанска "ЛНР" занял местный житель, который с начала российской агрессии "по идейным убеждениям" перешел на сторону врага.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, по данным следствия, злоумышленник с 2014 года воевал против украинских защитников в составе "народной милиции "ЛНР". За это он стал фигурантом уголовных производств и был объявлен в розыск. С тех пор мужчина скрывался от правосудия на неподконтрольной Украине территории.

С февраля "и.о. главы администрации г. Лисичанска" является активным участником боевых действий на стороне оккупантов. Так, злоумышленник помогал врагу захватывать Северодонецк, Рубежное, Попасную и Лисичанск.

Свою новую "должность" воспринял как награду за преданность. На сегодняшний день в новом статусе злоумышленник имитирует "налаживание мирной жизни" в Лисичанске.

"На самом же деле, учитывая враждебное отношение местных к "новой власти", его задача заключается в запуске репрессивной машины для "сдерживания ситуации", — отметили в СБУ.

Еще одна местная чиновница сменила должность рядового администратора в ЦОАУе Белокуракинского поселкового совета на руководящую. Женщина возглавляет "общий отдел администрации Белокуракинского района "ЛНР".

Еще четверка коллаборантов заняли "прокурорские должности". Они доказали свою лояльность российским захватчикам, работая в области "правосудия" "ЛДНР". В частности, незаконно созданную "Попаснянскую районную прокуратуру "ЛНР" возглавил житель Донецкой области, который до этого был "заместителем прокурора Алчевска", поэтому украинские правоохранители уже объявили злоумышленника в розыск за участие в террористической организации.

А руководить "прокуратурой Новопсковского района" прибыл 30-летний луганчанин — бывший "следователь" генпрокуратуры "ЛНР".

"И.о. прокурора Старобельского района "ЛНР" стал 37-летний житель Луганска, который тоже успел поработать "начальником отдела" в "генпрокуратуре "ЛНР".

Еще один обнаруженный СБУ коллаборант с 2017 года занимал "должность старшего помощника прокурора Краснодонской горрайпрокуратуры". Сейчас он работает на оккупантов в статусе "помощника прокурора" в "прокуратуре Станично-Луганского района "ЛНР".

Все вышеперечисленные коллаборанты работают в незаконных "правоохранительных органах" оккупационной администрации РФ, где:

вводят на временно захваченных территориях Луганщины политику российских захватчиков;

проводят уголовное преследование украинских патриотов.

В СБУ также сообщили, что разоблачили 45-летнего жителя Станицы Луганской, который работал "начальником оперативного отдела Станично-Луганского райотдела "МВД ЛНР", а также 42-летнего уроженца Рубежного — "начальника отдела уголовного розыска Троицкого райотдела "МВД ЛНР".

Перед началом полномасштабного вторжения России оба коллаборанта уволились из органов внутренних дел Украины, однако с приходом оккупантов решили "вернуться в профессию". Сейчас они "главы" оккупационной "полиции" и помогают захватчикам проводить репрессии против местных проукраинских жителей.

По материалам следствия всем фигурантам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, на фоне успешного контрнаступления ВСУ оккупанты и коллаборанты пытаются как можно быстрее подготовиться к так называемому "референдуму" о присоединении захваченных территорий в состав России.

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