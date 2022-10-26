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Мэр Ровно предупредил об отключении света в городе: где и когда сегодня будут ограничения

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Мэр Ровно предупредил об отключении света в городе: где и когда сегодня будут ограничения

Фото: Associated Press

Сегодня в Ровно будут планово выключать электроэнергию.

Мэр Ровно Александр Третяк предупредил горожан, что в среду, 26 октября, в городе с 13 до 18 часов планово будут выключать электроэнергию.

Об этом он написал в Telegram.

На каких улицах будет отсутствовать электроэнергия:

  • район Северный;
  • район Чайка;
  • Буковинская;
  • ул. Грушевского (частично), ул. Коновальца, ул. Шухевича, ул. Богоявленская, ул. В. Дивизии;
  • район Тютковичи;
  • ул. Кн.Романа, ул. Гагарина, ул. Безручко, ул. Героев Мариуполя, ул. Фабричная, ул. Ленокомбинатовская, ул. Конотопской битвы, Мицкевича 9, 11.

Напомним, в среду, 26 октября, жителей Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей предупредили о стабилизационном отключении света.

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