Мэр Ровно предупредил об отключении света в городе: где и когда сегодня будут ограничения

Сегодня в Ровно будут планово выключать электроэнергию.
Мэр Ровно Александр Третяк предупредил горожан, что в среду, 26 октября, в городе с 13 до 18 часов планово будут выключать электроэнергию.
Об этом он написал в Telegram.
На каких улицах будет отсутствовать электроэнергия:
- район Северный;
- район Чайка;
- Буковинская;
- ул. Грушевского (частично), ул. Коновальца, ул. Шухевича, ул. Богоявленская, ул. В. Дивизии;
- район Тютковичи;
- ул. Кн.Романа, ул. Гагарина, ул. Безручко, ул. Героев Мариуполя, ул. Фабричная, ул. Ленокомбинатовская, ул. Конотопской битвы, Мицкевича 9, 11.
Напомним, в среду, 26 октября, жителей Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей предупредили о стабилизационном отключении света.
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