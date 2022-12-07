Мэр Ровно просит "Укрэнерго" и СБУ проверить справедливость отключений света

Мэр Ровно Александр Третяк обратился к НЭК "Укрэнерго" и СБУ, чтобы они проверили справедливость распределения и отключений электроэнергии в городе.

Об этом он написал в своем Telegram.

По словам мэра, речь идет о ситуации с электроэнергией в Ровно и в микрорайоне Северный.

"Соблюдение справедливости при поставке электроэнергии потребителям, а также заживление объектов критической инфраструктуры круглосуточно находится в зоне внимания городских властей, вместе с тем необходимость неукоснительного обеспечения базовых потребностей населения должна контролироваться на самом высоком государственном уровне", — написал он.

Третьяк обратился к руководству НЭК "Укрэнерго", СБУ в Ровенской области, по осуществлению внеплановых проверок на объектах энергетики касательно справедливого распределения электроэнергии между потребителями Ровно и заживления объектов критической инфраструктуры.

"Требую от "Ровнооблэнерго" и "Ровнотеплоэнерго" – немедленно синхронизировать схему отключения электроэнергии в домах с тепловыми пунктами и котельными и не нарушать нормативов отключения; требую надлежащей коммуникации операторов распределения электроэнергии с потребителями, в частности, донести информацию об отключениях, их объемах и актуальности составленных графиков. Недопустимо держать людей в неведении, в то время как я лично принимаю звонки от десятков жителей города каждый день с жалобами; требую максимального соблюдения обнародованных графиков отключений для населения и информирования об аварийных отключениях", — отметил мэр.

Массированная ракетная атака Украины 5 декабря

5 декабря Россия осуществила восьмую ракетную атаку Украины по-прежнему, попав в объекты критической инфраструктуры. В общей сложности по Украине Россия выпустила более 70 ракет, более 60 из которых сбила украинская противовоздушная оборона.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что ракетный удар 5 декабря вернул энергетическую систему Украины на неделю назад, а потому в стране и дальше продолжаются аварийные отключения электричества.

По состоянию на утро 7 декабря в Одессе все еще не было света у потребителей.

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