Меркель после 99 дней отреагировала на войну в Украине: что она сказала

Меркель после 99 дней отреагировала на войну в Украине: что она сказала

Бывший канцлер Ангела Меркель после долгого молчания назвала войну в Украине "варварской" и выразила солидарность с Киевом.

Меркель подчеркнула, что солидарна с Украиной.

Об этом сообщает издание Reuters.

По ее словам, она поддерживает усилия немецкого правительства "положить конец этой варварской войне", но не будет давать советы действующему правительству ФРГ по ситуации вокруг Украины.

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"Хотя Меркель, будучи консерватором, сделала короткое заявление вскоре после российского вторжения в феврале, заявив, что кричащее нарушение международного права нет оправдания, его молчание с тех пор вызывает удивление", – пишет издание.

Напомним, Германия передаст Украине свои самые современные ПВО.

Впоследствии стало известно, что поставка обещанной ФРГ "самой современной ПВО" займет месяцы.

Как сообщалось, в Бундестаге заявили об ошибочности политики Меркель в отношении Москвы.

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