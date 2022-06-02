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Меркель после 99 дней отреагировала на войну в Украине: что она сказала

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Меркель после 99 дней отреагировала на войну в Украине: что она сказала

Ангела Меркель / Фото: Associated Press

Бывший канцлер Ангела Меркель после долгого молчания назвала войну в Украине "варварской" и выразила солидарность с Киевом.

Меркель подчеркнула, что солидарна с Украиной.

Об этом сообщает издание Reuters.

По ее словам, она поддерживает усилия немецкого правительства "положить конец этой варварской войне", но не будет давать советы действующему правительству ФРГ по ситуации вокруг Украины.

"Хотя Меркель, будучи консерватором, сделала короткое заявление вскоре после российского вторжения в феврале, заявив, что кричащее нарушение международного права нет оправдания, его молчание с тех пор вызывает удивление", – пишет издание.

Напомним, Германия передаст Украине свои самые современные ПВО.

Впоследствии стало известно, что поставка обещанной ФРГ "самой современной ПВО" займет месяцы.

Как сообщалось, в Бундестаге заявили об ошибочности политики Меркель в отношении Москвы.

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