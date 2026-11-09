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Категория
Война
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Мерц поставил Европу перед выбором: Германия выдвинула ультиматум по Украине – FT

Берлин требует от всех членов Евросоюза финансовых гарантий для Украины в ближайшие годы. На фоне дефицита в 70 млрд евро Мерц готов использовать один из важнейших рычагов Германии.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Фридрих Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если все страны-члены не согласятся финансово поддерживать Украину. Берлин требует гарантий помощи Киеву на 2027 год и последующий период, несмотря на сопротивление отдельных государств ЕС.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо Мерца к президенту Европейского совета Антониу Средства, оказавшемуся в распоряжении издания.

Немецкий канцлер поставил поддержку бюджету ЕС на 2028-2034 годы в зависимости от готовности всех государств объединения присоединиться к финансированию Украины. По оценкам Киева, уже в 2027 году страна столкнется с дефицитом финансирования в 70 миллиардов евро.

«Коллективное обязательство, согласно которому все мы без исключения внесем справедливый вклад в сокращение финансового дефицита Украины, является необходимым условием для решения этого вопроса и обсуждения любых дальнейших вопросов, особенно имеющих финансовые последствия», — написал Мерц.

Его требование прозвучало накануне встречи лидеров ЕС в Дублине, где канцлер будет настаивать на принятии решения по дальнейшей поддержке Киева.

Почему финансирование Украины оказалось под угрозой

В декабре прошлого года страны Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Однако из-за масштабных нужд страны на фоне российской агрессии этой помощи оказалось недостаточно.

ЕС уже пообещал покрыть около двух третей дополнительного дефицита — около 45 миллиардов евро. Еврокомиссия рассматривает разные механизмы привлечения средств, в том числе выпуск новых общих долговых обязательств.

В то же время Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия дали понять, что не готовы оказывать Украине дополнительную финансовую помощь. Ранее три из этих стран – Венгрия, Словакия и Чехия – добились освобождения от участия в выплате процентов по кредиту на 90 миллиардов евро.

На этом фоне Мерц требует долгосрочных гарантий.

"Мы должны найти решение, поддержанное всеми государствами-членами, которое обеспечит Украине надежную и многолетнюю перспективу финансирования начиная с 2028 года", - подчеркнул канцлер.

Германия является самым чистым донором бюджета ЕС, тогда как четыре страны, выступающие против дальнейшего финансирования Украины, получают из европейского бюджета больше, чем платят в него.

Берлин также стремится изменить механизм принятия будущих решений помощи Киеву, чтобы для их одобрения было достаточно квалифицированного большинства, а не единодушной поддержки всех государств. Это позволило избегать блокирования финансирования через вето отдельных стран.

В немецком правительстве подчеркнули, что вопросы финансовых потребностей Украины должны быть урегулированы в рамках следующего бюджета ЕС, а участие всех государств-членов является важным условием успешного завершения бюджетных переговоров.

Помощь от Германии Украине: последние новости

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Германия направила или предусмотрела на помощь Украине около 100,9 млрд евро. Об этом говорится в ответе федерального правительства на депутатский запрос партии "Альтернатива для Германии".

В частности, более 43,3 млрд евро составляет гражданская поддержка, включая расходы на украинских беженцев в Германии. Еще 57,6 млрд евро – военная помощь, в которую входят как уже осуществленные поставки, так и средства на будущие закупки вооружения.

В то же время Берлин сообщил, что в настоящее время исчерпал возможности для дальнейшей передачи Украине американских систем ПВО Patriot.

Кроме того, канцлер Фридрих Мерц намерен обсудить дальнейшую поддержку Украины с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром во время встречи в Берлине.

Демократы США готовят новый пакет помощи Украине на $15 миллиардов

Кроме того, демократы в Конгрессе США работают над новым пакетом военной помощи Украине в объеме около 15 млрд долларов. После победы на промежуточных выборах, они также планируют усилить санкционное давление на Россию.

В то же время, сторонники Украины пытаются добиться дополнительной поддержки еще до начала работы нового состава Конгресса в январе. Среди приоритетов — помощь украинской энергетике, поставка ракет-перехватчиков, разведывательная поддержка и использование систем Starlink и Starshield.

Для этого законодатели могут предложить соответствующие поправки в оборонный бюджет США (NDAA). Кроме того, демократы намерены вернуться к рассмотрению санкционного законопроекта сенатора Линдси Грэма, направленного против российского оборонного и энергетического секторов.

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