Мертвые дети и человеческие конечности в зубах собак: "Тайра" в США рассказала об ужасах Мариуполя и плена

По словам парамедика, заключенные украинцы в своих камерах неделями кричали и умирали от пыток без какой-либо медицинской помощи.

Освобожденная из российского плена парамедик Юлия "Тайра" Паевская рассказала о преступлениях российских оккупантов в Мариуполе и ужасах заключения перед Хельсинкской комиссией Конгресса США.

Об этом сообщает The Guardian.

"Тайра" выступила с ужасными показаниями перед законодателями США, рассказав о своем опыте перенесенной пытки и российского террора.

Издание приводит детали выступления Паевской.

Беременные женщины-заключенные, об их судьбе не знают ни родные, ни государство. Боец, которого били три часа, а потом бросили в подвал, как мешок. И только через день к нему кто-то пришел. Мертвый ребенок на руках у матери. Семилетний мальчик с пулевыми ранениями умирает у меня на коленях, потому что в этом случае я не могла предотвратить смерть", — рассказала "Тайра".

По словам парамедика, заключенные в своих камерах неделями кричали и умирали от пыток без какой-либо медицинской помощи. Единственное, что они ощущали перед смертью, это издевательство и дополнительные избиения.

"Мой друг, чьи глаза я закрыла перед тем, как его смертью. И еще один друг. И еще, и еще. Полмиллионный город гибнет на моих глазах под авиаударами – методическими, спланированными. Авиаудары по больницам и жилым кварталам.

Больница, полная раненых и гражданских солдат, где закончились анестетики и антибиотики. Солдаты и весь медицинский персонал спят два-три часа в сутки, потому что операции идут одна за другой. "Скорые" прибывают каждые 5-10 минут, где раненые и мертвые лежат друг на друге. Горящие машины с горящими людьми в них.

Спасатели достают из-под завалов изуродованных до неузнаваемости женщин и детей. Люди набирают воду из луж. Ограбленные дома. Собаки, которые когда-то были домашними животными, таскали человеческие конечности по городу", – описывает она ужасы Мариуполя.

Паевская рассказала, что российский солдат спросил ее, пытая: "Вы знаете, почему мы это делаем с вами".

"Потому что можешь", — ответила она.

Посол Маркарова объяснила, что это очень важные свидетельства для привлечения России к ответственности за все эти преступления и для привлечения внимания об освобождении всех защитников и гражданских, которых РФ незаконно захватила и удерживает, нарушая все международные нормы.

Напомним, украинская парамедик и волонтер Юлия Паевская попала в плен к российским войскам в Мариуполе еще в марте, а 17 июня ее освободили из плена.

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