"Мертвый наемник из США": американец опроверг российский фейк о своей гибели в Украине (фото)

"Мертвый наемник из США": американец опроверг российский фейк о своей гибели в Украине (фото)

С пропагандистской целью российские оккупанты в очередной раз создали фейк о гибели гражданина США в Украине.

В посольстве США в Украине призвали "потребителей СМИ осторожно относиться к любым подобным сообщениям".

Об этом идет речь в сообщении дипломатического ведомства 20 апреля.

В посольстве США сообщили, что на одном из прокремлевских телеграм-каналов появилось фото паспорта 35-летнего Сезара Кинтаны из Калифорнии, который воевал за Украину и погиб под Мариуполем. При этом на фото заметно, что россияне дорисовали координаты, где "осталось тело мужчины". Объяснили, что это вроде бы необходимо, чтобы семья мужчины могла его перезахоронить.

Однако недавно "мертвый наемник из США" дал интервью изданию The Washington Post, в котором опроверг сообщения российской пропаганды. Кинтана рассказал, что о своем "участии в войне" узнал от друга, следящего за российскими СМИ.

"Это настоящая пропаганда", – сказал американец.

Кинтана предположил, что его документы оказались у оккупантов неслучайно. Ведь в декабре мужчина навещал в Украине своего двухлетнего сына, и тогда донецкая "полиция" конфисковала его паспорт.

Мужчина сообщил, что сейчас он разведен, а год назад его экс-жена Антонина Асланова переехала с сыном Александром в Украину. Из-за обострения на границах Украины Кинтана попытался вернуть экс-жену с сыном в Калифорнию, однако ему не удалось этого сделать. А уже через несколько месяцев Асланова вывезла сына в Россию и теперь связь с ними полностью утрачена.

Напомним, накануне Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что оккупанты готовят в Мариуполе манипуляции, чтобы заставить местных сотрудничать с ними.

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