Мертвый пейзаж: во что оккупанты превратили Серебрянский лес на Луганщине – фото и реакция Сети

Боец бригады "Буревой" Национальной гвардии Украины Денис Зеленый показал рассвет в Серебрянском лесу возле Кременной в Луганской области. На фото видно, что оккупационные войска России выжгли деревья в лесу, не оставив там ничего живого.

Фотографии опубликовали на странице Нацгвардии в Instagram.

В Серебрянском лесу продолжаются активные боевые действия.

Рассвет в Серебрянском лесу / Фото: Национальная гвардия Украины

Серебрянский лес — или, как называют его военные, "лес чудес" — расположен вплотную к Кременной. Формально часть его относится к ботаническому заказнику местного значения "Серебрянский", который, в свою очередь, является частью госпредприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство".

В частности, фото прокомментировала журналистка Татьяна Никитенко.

Серебрянский лес

Украинцы отреагировали на фото военного и отметили, что российские захватчики выжигают все живое на своем пути.

Комментарии украинцев о Серебрянском лесу

Комментарии украинцев о Серебрянском лесу

Комментарии украинцев о Серебрянском лесу

Комментарии украинцев о Серебрянском лесу

Комментарии украинцев о Серебрянском лесу

Напомним, по данным Генштаба, Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить Украину в этом.

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