Мэру Полтавы СБУ вручила подозрение: первые детали (фото)

Мамая, по данным СМИ, подозревают в "сливе" данных о военных.

Мэру Полтавы Александру Мамаю 29 декабря Служба безопасности Украины вручила подозрение.

Об этом информируют LIGA.net, "Интерфакс-Украина" и УП со ссылкой на правоохранительные органы.

СМИ сообщают, что Мамая подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении вооружения и боевых припасов, перемещении или размещении украинских военных подразделений.

"Мэру Полтавы доложено о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения", — рассказал собеседник "Интерфакс-Украина".

По его словам, мэр Полтавы обнародовал данные, не находившиеся в открытом доступе.

По данным местных СМИ, подозрению предшествовали следственные действия в помещении Полтавского городского совета.

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В СБУ подтвердили факт вручения подозрения городскому главе Полтавы по вышеупомянутой статье Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, Мамай распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет. Досудебное расследование проводят следователи Полтавского управления СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Следует отметить, что Мамай в прошлом был членом "Партии регионов". О своем выходе из партии он официально не объявлял, однако на выборах 2015 года выдвигался от другой партии.

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Мэром Полтавы он является с 2010 года. Мамай неоднократно неоднозначно высказывался об СССР, делал скандальные заявления, поддерживая российскую пропаганду и критикуя декоммунизацию .

В декабре прошлого года на одном из ныне заблокированных телеканалов Мамай сказал, что на территории Украины, мол, воюют США и Россия, а российско-украинскую войну назвал "братоубийственной".

А уже в этом году во время широкомасштабной войны, когда полтавские депутаты отказались сносить памятники советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зигину, Мамай заявил: " Памятник Ватутину всю жизнь стоял в Кадетском корпусе. Затем этот памятник затерли на историю. Затем мы его нашли и поставили на углу улиц Соборности и Ватутина, я лично участвовал активное в этом.Что касается памятника Зыгину, на сегодняшний день из советского союза не осталось ни одного документа об этом памятнике, поэтому мы не имеем права его снести. сначала на него нужно сделать все документы, а затем принимать решение о сносе".

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