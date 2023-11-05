"Меседж для наших партнеров": в Воздушных силах прокомментировали удар по ракетоносителю в Керчи

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал удар ВСУ по судостроительному заводу в Керчи, на котором находился один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ – носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Уже, наверное, все знают, что было. Уже командующий поблагодарил пилотов за работу, но должны дождаться результатов подтверждения — пошел ли за крейсером "Москва" этот корабль, как обычно происходит. Командующий несколько намекнул, что "словно скальпелем прошлись наши пилоты", — сказал он.

По словам Игната, такая атака ВСУ по Черноморскому флоту РФ – месседж для наших партнеров, какими ракетами возможно был поражен этот один из самых современных кораблей, который является носителем крылатых ракет "Калибр".

"Корабль даже еще не принимал никакого участия в боевых действиях, он проходил какие-то испытательные работы, чтобы потом выйти в море и воевать против нашего государства", — резюмировал представитель Воздушных сил.

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук в своем Telegram-канале лаконично и понятно прокомментировал вчерашние события в Крыму.

"Подтверждаю", — написал он.

Напомним, вечером 4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керче.

В Воздушных силах отметили, что, вероятно, наши военные работали ракетами SCALP.

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